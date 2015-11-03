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Notizie Vitor Hugo Palmeiras Fiorentina
Dalla Turchia, il difensore Vitor Hugo potrebbe andare al Trabzonspor
27 agosto 2020 16:50
Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..
26 luglio 2019 08:21
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