Labaro Viola

Notizie Vitor Hugo Palmeiras Fiorentina

Dalla Turchia, il difensore Vitor Hugo potrebbe andare al Trabzonspor

27 agosto 2020 16:50

Vitor Hugo ha svolto le visite mediche col Palmeiras. Ingaggio da 1,8 mln l'anno. Alla Fiorentina..

26 luglio 2019 08:21

Archivio

Esplora l'archivio di Vitor Hugo Palmeiras

Sett. 35
Sett. 30