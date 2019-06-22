CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola

Secondo il Corriere Dello Sport di questa mattina il sogno per la mediana è Lucas Biglia, l'argentino ha un contratto con il Milan fino al 2020. È un calciatore di esperienza ma anche di tanta tecnica...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2019 10:21

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