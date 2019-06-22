CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola
Secondo il Corriere Dello Sport di questa mattina il sogno per la mediana è Lucas Biglia, l'argentino ha un contratto con il Milan fino al 2020. È un calciatore di esperienza ma anche di tanta tecnica...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 10:21
Secondo il Corriere Dello Sport di questa mattina il sogno per la mediana è Lucas Biglia, l'argentino ha un contratto con il Milan fino al 2020. È un calciatore di esperienza ma anche di tanta tecnica, che potrebbe rappresentare un faro vero e proprio per il centrocampo della Fiorentina. Uno tipo alla Pizarro. Non sarà semplice portarlo a Firenze ma con l'arrivo di Commisso il giocatore potrebbe essere favorevole a vestire la maglia viola.