Notizie Biglia Fiorentina Fiorentina

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Corriere dello Sport, la Fiorentina sta continuando a seguire Lucas Biglia del Milan

30 giugno 2019 09:45

Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"

26 giugno 2019 21:05

Come sarà costruita la squadra della Fiorentina per andare in Europa League?

23 giugno 2019 12:16

CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola

22 giugno 2019 10:21

Nazione, Biglia ai margini del Milan con Gattuso, la Fiorentina fiuta lo scambio con Badelj. L’argentino con Pioli…

16 dicembre 2017 08:50

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