Notizie Biglia Fiorentina Fiorentina

Corriere dello Sport, la Fiorentina sta continuando a seguire Lucas Biglia del Milan
30 giugno 2019 09:45
Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"
26 giugno 2019 21:05
Come sarà costruita la squadra della Fiorentina per andare in Europa League?
23 giugno 2019 12:16
CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola
22 giugno 2019 10:21
Nazione, Biglia ai margini del Milan con Gattuso, la Fiorentina fiuta lo scambio con Badelj. L’argentino con Pioli…
16 dicembre 2017 08:50
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