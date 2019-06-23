Come sarà costruita la squadra della Fiorentina per andare in Europa League?

Inanzitutto in porta servirà un portiere di esperienza come Viviano dello Sporting Lisbona per fare la chioccia a Lafont. In difesa bisognerà convincere German Pezzella a restare, vendendo Victor Hugo...

Inanzitutto in porta servirà un portiere di esperienza come Viviano dello Sporting Lisbona per fare la chioccia a Lafont. In difesa bisognerà convincere German Pezzella a restare, vendendo Victor Hugo e mettendo Hancko centrale. Valuteranno se confermare Ceccherini, Terzic(appena arrivato), Rasmussen, Ranieri e Venuti. A centrocampo potrebbe far comodo Bennacer dell'Empoli e Biglia del Milan. In attacco si parla di un possibile arrivo di Balotelli che è svincolato ma il problema rimane lo stipendio di 4 milioni all'anno.

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