Nazione, Biglia ai margini del Milan con Gattuso, la Fiorentina fiuta lo scambio con Badelj. L’argentino con Pioli…

‘Badelj per Biglia, si può fare’, questo il titolo di stamani del QS – La Nazione. Il Milan irrompe con forza su Badelj, che difficilmente rinnoverà con la Fiorentina. Se il croato non darà segni posi...

‘Badelj per Biglia, si può fare’, questo il titolo di stamani del QS – La Nazione. Il Milan irrompe con forza su Badelj, che difficilmente rinnoverà con la Fiorentina. Se il croato non darà segni positivi per il rinnovo, Corvino vorrebbe guadagnarci qualcosa: ecco quindi l’idea Biglia, esploso in Italia con Pioli alla Lazio. L’argentino non ha mai veramente conquistato San Siro: era arrivato come uno dei pezzi pregiati estivi, poi poche occasioni per mettersi in mostra. Anche per problemi fisici (ora lasciati alle spalle) e qualche incomprensione con l’ambiente. Con Gattuso Biglia è rimasto ai margini: 17′ con il Benevento, non convocato (distorsione alla caviglia) contro il Bologna e 19’ contro il Verona in Coppa Italia. Da qui la voglia di cambiare aria e l’ipotesi Fiorentina.

Il Milan già dai tempi di Montella aveva messo nel mirino Badelj, poi l’affare non ci concretizzò e i rossoneri virarono proprio sull’argentino. L’ostacolo dell’operazione sarebbe l’ingaggio di Biglia che è al di sopra dei parametri viola,ma si potrebbe pensare di allungare il contratto (con il Milan scadrebbe nel 2020). Un innesto pesante e anche impegnativo, ma l’ex laziale sarebbe uno dei pochi a giocare (bene) proprio nel ruolo di Badelj.