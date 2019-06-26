Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"

L'agente del calciatore Lucas Biglia del Milan, Enzo Montepaone è stato intervistato a calciomercato.com: "Sono previsti degli incontri con il Milan per decidere del suo futuro? Ora sono in Argentina,...

A cura di Redazione Labaroviola 26 giugno 2019 21:05

MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

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