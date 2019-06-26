Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"
L'agente del calciatore Lucas Biglia del Milan, Enzo Montepaone è stato intervistato a calciomercato.com: "Sono previsti degli incontri con il Milan per decidere del suo futuro? Ora sono in Argentina,...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 21:05
L'agente del calciatore Lucas Biglia del Milan, Enzo Montepaone è stato intervistato a calciomercato.com: "Sono previsti degli incontri con il Milan per decidere del suo futuro? Ora sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in questo senso. Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque molto piacere, mister Montella lavora bene. Lucas ha un contratto con i rossoneri ma nel calcio mai dire mai".