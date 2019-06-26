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Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai"

L'agente del calciatore Lucas Biglia del Milan, Enzo Montepaone è stato intervistato a calciomercato.com: "Sono previsti degli incontri con il Milan per decidere del suo futuro? Ora sono in Argentina,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 21:05
Ag. Biglia: "Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque piacere. Ma nel calcio mai dire mai" - MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - OCTOBER 21: Lucas Biglia of AC Milan gestures during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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L'agente del calciatore Lucas Biglia del Milan, Enzo Montepaone è stato intervistato a calciomercato.com: "Sono previsti degli incontri con il Milan per decidere del suo futuro? Ora sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in questo senso. Fiorentina? Nessun contatto. Fa comunque molto piacere, mister Montella lavora bene. Lucas ha un contratto con i rossoneri ma nel calcio mai dire mai".

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