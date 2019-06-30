Corriere dello Sport, la Fiorentina sta continuando a seguire Lucas Biglia del Milan
Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista argentino LucasBiglia di proprietà del Milan è sempre nel mirino della Fiotentina. Ha 33 anni ma anche moltissima esperienza che aiuterebbe i giovani...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 09:45
Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista argentino Lucas
Biglia di proprietà del Milan è sempre nel mirino della Fiotentina. Ha 33 anni ma anche moltissima esperienza che aiuterebbe i giovani calciatori.