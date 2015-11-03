Notizie Pizzarro Fiorentina

Pizarro: “Betis-Fiorentina una finale anticipata, i viola devono tenere viva la qualificazione e portarla al Franchi”
30 aprile 2025 09:04
La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?
05 maggio 2021 14:52
Pizarro: "Le proprietà straniere vanno e vengono, ora ci sono..."
01 novembre 2020 11:11
Kurtic: "Il giocatore più forte che ho incontrato in carriera é stato Pizarro. Non gli toglievi mai la palla"
24 maggio 2020 17:00
Pizzarro: "Veretout è uno dei calciatori che mi piace di più, anche perchè lui è un ex viola come me"
22 gennaio 2020 19:52
CorSport, Lucas Biglia potrebbe essere il nuovo Pizarro della mediana viola
22 giugno 2019 10:21
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