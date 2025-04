Pizarro: “Betis-Fiorentina una finale anticipata, i viola devono tenere viva la qualificazione e portarla al Franchi”

David Pizarro, ex giocatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere Fiorentino: “La Fiorentina stavolta può farcela anche se le insidie sono tante. Per me Betis-Fiorentina è una finale anticipata, tra due squadre in grandissima forma e che vogliono arrivare in fondo. Sfida del 2015 contro il Siviglia? Potevamo segnare ed invece la perdemmo compromettendo la qualificazione. Meritavamo di più soprattutto per quel primo tempo straordinario in Spagna, ma quel Siviglia era uno specialista delle finali.

Per noi fu dura digerire i fischi perché ce l’avevamo messa tutta e d’altronde era pur sempre una semifinale. Ci tenevamo anche noi e ci siamo rimasti male come loro, girò tutto male, anche Ilicic tirò il rigore in Fiesole… La Fiorentina per me ce la può fare ma deve stare attenta perché trova un Betis forte e con in panchina Manuel Pellegrini che è un allenatore dal palmares importante. Attenzione anche ad Antony che è un giocatore importante che si è ritrovato, così come Isco che ha una carriera notevole. La Fiorentina deve tenere viva la qualificazione e portarla al Franchi”.