La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?

Una Fiorentina formata da tantissimi campioni. Eppure sono passati solo pochi anni. Che fine hanno fatto i calciatori viola?

sono passati solo pochissimi anni da quelle imprese. torneremo a sognare le notti europee?

Nella stagione 2014/15 la Fiorentina di Montella non iniziò nel migliore dei modi il suo campionato, ma ad un certo punto la squadra si auto convinse delle proprie capacità ed iniziò ad inanellare una serie di partite strepitose.

In coppa Italia eliminò Atalanta, Roma e vinse la semifinale di andata contro la Juventus, salvo arrendersi nella partita di ritorno a Firenze, decimata dalle troppe assenze. In Europa League invece la cavalcata portò i viola fino alla semifinale dove incontrò quel Siviglia autore di tre vittorie consecutive, per l'appunto di UEFA Europa League.

In campionato la Fiorentina di Mr Vincenzo Montella centro il 3° quarto posto consecutivo che all'epoca garantiva l'accesso solo all'Europa League, e non alla Champions come al giorno d'oggi.

Sono passati pochissimi anni da quei traguardi, non un eternità. Riusciremo a tornare grandi ancora? Ma sopra tutto la rosa di quell'anno era formata da campionissimi Gomez, Rossi, Joaquin, Borja Valero e Salah solo per citarne alcuni, e la domanda sorge spontanea, ma che fine hanno fatto questi campioni oggi? La risposta in un godibilissimo video firmato onefootball.com .

Francesco Pistola

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