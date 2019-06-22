Calamai: "La nuova proprietà americana ha subito pensato al grande colpo: Higuain..."
Ecco cosa ha rilevato il giornalista Luca Calamai sulla Gazzetta dello Sport: "In attesa che Pradè diventava operativo è stato Joe Barone iniziare il mercato. La nuova proprietà americana ha subito pe...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 11:41
Ecco cosa ha rilevato il giornalista Luca Calamai sulla Gazzetta dello Sport: "In attesa che Pradè diventava operativo è stato Joe Barone iniziare il mercato. La nuova proprietà americana ha subito pensato al colpo a effetto: Gonzalo Higuain. E poteva essere proprio Gabriel Batistuta a convincere il Pipita scegliere la strada verso Firenze. Però Gonzalo guadagna sette milioni netti l’anno e la Fiorentina con il suo fatturato da 100 milioni non può concludere l'operazione."