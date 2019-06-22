Calamai: "La nuova proprietà americana ha subito pensato al grande colpo: Higuain..."

Ecco cosa ha rilevato il giornalista Luca Calamai sulla Gazzetta dello Sport: "In attesa che Pradè diventava operativo è stato Joe Barone iniziare il mercato. La nuova proprietà americana ha subito pe...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2019 11:41

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