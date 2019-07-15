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La Nazione, possibile scambio Giovanni Simeone alla Lazio e Milan Badelj alla Fiorentina

Secondo La Nazione, la Lazio è molto interessata all'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. La formula per prenderlo è quella del prestito con diritto di riscatto. Inoltre, la Fiorentina potreb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 09:26
La Nazione, possibile scambio Giovanni Simeone alla Lazio e Milan Badelj alla Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Nazione, la Lazio è molto interessata all'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. La formula per prenderlo è quella del prestito con diritto di riscatto. Inoltre, la Fiorentina potrebbe chiedere l'inserimento del cartellino del centrocampista croato Milan Badelj più bonus economico.

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