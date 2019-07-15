La Nazione, possibile scambio Giovanni Simeone alla Lazio e Milan Badelj alla Fiorentina
Secondo La Nazione, la Lazio è molto interessata all'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. La formula per prenderlo è quella del prestito con diritto di riscatto. Inoltre, la Fiorentina potreb...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 09:26
Secondo La Nazione, la Lazio è molto interessata all'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. La formula per prenderlo è quella del prestito con diritto di riscatto. Inoltre, la Fiorentina potrebbe chiedere l'inserimento del cartellino del centrocampista croato Milan Badelj più bonus economico.