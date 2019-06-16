Gazzetta, Milan Badelj potrebbe tornare nei pensieri della Fiorentina
Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Fiorentina Milan Badelj potrebbe essere un obiettivo valido per il ruolo di regista. Attualmente il giocatore non ha trovato molto spazio alla Laz...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 11:49
Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Fiorentina Milan Badelj potrebbe essere un obiettivo valido per il ruolo di regista. Attualmente il giocatore non ha trovato molto spazio alla Lazio perchè il suo ct preferisce schierare titolare Lucas Leiva.