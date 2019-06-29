Gazzetta, Veretout preferisce trasferirsi al Napoli che andare al Milan. Il Napoli potrebbe inserire...
Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout vorrebbe andare al Napoli anzichè al Milan. Per questo motivo i partenopei puntano a chiudere la trattiva i...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 09:54
Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese della Fiorentina Jordan Veretout vorrebbe andare al Napoli anzichè al Milan. Per questo motivo i partenopei puntano a chiudere la trattiva inserendo pure l'attaccante Ounas che piace alla viola.