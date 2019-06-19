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CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina

Secondo il Corriere dello Sport, Daniele Pradè si starebbe muovendo su tre piste per il centrocampo: Ismael Bennacer dell'Empoli, Rolando Mandragora dell'Udinese (la Juventus ha anche un diritto di ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 12:07
CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Secondo il Corriere dello Sport, Daniele Pradè si starebbe muovendo su tre piste per il centrocampo: Ismael Bennacer dell'Empoli, Rolando Mandragora dell'Udinese (la Juventus ha anche un diritto di riacquisto) e Andrea Bertolacci (che si svincolerà dal Milan il 30 giugno).

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