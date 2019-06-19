CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina

Secondo il Corriere dello Sport, Daniele Pradè si starebbe muovendo su tre piste per il centrocampo: Ismael Bennacer dell'Empoli, Rolando Mandragora dell'Udinese (la Juventus ha anche un diritto di ri...

Secondo il Corriere dello Sport, Daniele Pradè si starebbe muovendo su tre piste per il centrocampo: Ismael Bennacer dell'Empoli, Rolando Mandragora dell'Udinese (la Juventus ha anche un diritto di riacquisto) e Andrea Bertolacci (che si svincolerà dal Milan il 30 giugno).