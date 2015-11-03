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Notizie Bertolacci Fiorentina

Bertolacci avvisa la Fiorentina: "Con il Sivasspor attenzione ai contropiedi. Partono male ma si riprendono sempre"

07 marzo 2023 18:46

Secolo XIX, Sampdoria al completo domenica, unico assente il faro Ekdal. Le alternative

13 febbraio 2020 08:23

Incontro Fiorentina-Lucci, si è parlato di Badelj e Bertolacci ma forse anche di un portiere...

04 luglio 2019 16:05

Tuttosport, spunta Marko Rog tra le idee per il centrocampo della Fiorentina. Ingaggio fattibile ma...

23 giugno 2019 13:12

Altro colpo a costo zero in vista per Pradè, vicino l'arrivo di Bertolacci alla Fiorentina

20 giugno 2019 12:37

CorSport, ecco le tre soluzioni per rinforzare il centrocampo della Fiorentina

19 giugno 2019 12:07

Rivoluzione centrocampo, ecco chi partirà. Si tratta per Skhiri, De Paul, Mandragora e Bertolacci

17 giugno 2019 12:37

Bertolacci, il Genoa insiste, ma la Fiorentina ci sta provando. Piace a Montella e Pradè

15 giugno 2019 13:37

Asse per Veretout al Milan. La Fiorentina chiede Cutrone. La risposta del Milan...

15 giugno 2019 13:01

Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha proposto un contratto triennale a Bertolacci

25 aprile 2019 13:19

Nazione, la Fiorentina potrebbe prendere Bertolacci a parametro zero, lo vuole Montella

16 aprile 2019 13:04

Altro indisponibile per il Milan: problemi per Bertolacci. Non giocherà titolare

21 dicembre 2018 17:21

Sportitalia: Bertolacci è il primo nome per il centrocampo sulla lista di Corvino

28 giugno 2017 23:40

Pedullà: "Bertolacci può essere inserito nell'affare Kalinic. Babacar-Udinese? Solo un sondaggio"

28 giugno 2017 20:41

Torna di moda il nome di Bertolacci, può essere il post-Badelj. Il Milan è disposto a cederlo...

28 giugno 2017 16:19

La Gazzetta dello Sport, il Milan per avere Kalinic offre soldi più Bertolacci alla Fiorentina

28 giugno 2017 08:59

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