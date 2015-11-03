Notizie Bertolacci Fiorentina

Bertolacci avvisa la Fiorentina: "Con il Sivasspor attenzione ai contropiedi. Partono male ma si riprendono sempre"
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