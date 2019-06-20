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Altro colpo a costo zero in vista per Pradè, vicino l'arrivo di Bertolacci alla Fiorentina

Il nome di Bertolacci esce nuova su Il Corriere Dello Sport di questa mattina, che lo indica come un’alternativa interessante per un ‘maestro’ di parametri zero come Pradè. Già abile a portare a Firen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 12:37
Altro colpo a costo zero in vista per Pradè, vicino l'arrivo di Bertolacci alla Fiorentina - REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 12: Andrea Bertolacci of Milan in action during the TIM pre-season tournament match between AC Milan and FC Internazionale at Mapei Stadium - Città del Tricolore on August 12, 2015 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Ph
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 12: Andrea Bertolacci of Milan in action during the TIM pre-season tournament match between AC Milan and FC Internazionale at Mapei Stadium - Città del Tricolore on August 12, 2015 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Ph
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Il nome di Bertolacci esce nuova su Il Corriere Dello Sport di questa mattina, che lo indica come un’alternativa interessante per un ‘maestro’ di parametri zero come Pradè. Già abile a portare a Firenze Aquilani e Alonso a costo ‘zero’, il DS conosce bene il classe ’91 dai tempi della Roma. Nei prossimi summit di mercato, quindi, ci sarà anche il suo di nome fra quelli tenuti caldi dalla Fiorentina, così come quello di Inglese, che piace moltissimo ma ha un costo decisamente alto

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