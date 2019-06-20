Altro colpo a costo zero in vista per Pradè, vicino l'arrivo di Bertolacci alla Fiorentina

Il nome di Bertolacci esce nuova su Il Corriere Dello Sport di questa mattina, che lo indica come un’alternativa interessante per un ‘maestro’ di parametri zero come Pradè. Già abile a portare a Firen...

Il nome di Bertolacci esce nuova su Il Corriere Dello Sport di questa mattina, che lo indica come un’alternativa interessante per un ‘maestro’ di parametri zero come Pradè. Già abile a portare a Firenze Aquilani e Alonso a costo ‘zero’, il DS conosce bene il classe ’91 dai tempi della Roma. Nei prossimi summit di mercato, quindi, ci sarà anche il suo di nome fra quelli tenuti caldi dalla Fiorentina, così come quello di Inglese, che piace moltissimo ma ha un costo decisamente alto