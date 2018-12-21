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Altro indisponibile per il Milan: problemi per Bertolacci. Non giocherà titolare

Non sembra avere fine l'emergenza che riguarda il centrocampo del Milan. Anzi, peggiora. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Andrea Bertolacci ha un'infiammazione ai tendini del flessore e, p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 17:21
Altro indisponibile per il Milan: problemi per Bertolacci. Non giocherà titolare -
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Non sembra avere fine l'emergenza che riguarda il centrocampo del Milan. Anzi, peggiora. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Andrea Bertolacci ha un'infiammazione ai tendini del flessore e, per questo motivo, sta svolgendo un lavoro personalizzato. L'ex Genoa potrebbe comunque essere convocato, ma non partirà certamente dall'inizio.

Fonte: MilanNews.it

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