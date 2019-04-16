Nazione, la Fiorentina potrebbe prendere Bertolacci a parametro zero, lo vuole Montella

Si torna a parlare di Andrea Bertolacci per la Fiorentina. Come scrive quest'oggi La Nazione nel 2015 il centrocampista oggi al Milan è stato uno dei giocatori più corteggiati e Vincenzo Montella è co...

A cura di Redazione Labaroviola 16 aprile 2019 13:04

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