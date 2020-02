Il Secolo XIX presenta la situazione Samp in vista della gara coi viola. Il tecnico Ranieri avrà tutta la rosa a disposozione, fatto eccetto per lo squalificato Ekdal. Il danese è però l’unico senza riserva di ruolo. Il tecnico romano sta provando li Vieira e Bertolacci, entrambi senza esperienza nel ruolo. Aperta la pista Askildsen, il cui inserimento non è ancora completato.