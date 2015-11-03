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Notizie Vieira Fiorentina

Clamoroso dietrofront in casa Genoa: risolto il contratto con Vieira, al suo posto ci sarà Criscito

01 novembre 2025 11:15

Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica

26 ottobre 2025 14:31

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”

10 ottobre 2025 23:26

La Repubblica (Genova): Mercato del Genoa legato a Gudmunsson, in entrata interessa Colpani

22 giugno 2025 18:04

Il Genoa blinda Vieira e lo allontana dal valzer delle panchine di Serie A, programmano il futuro insieme

06 giugno 2025 16:14

Gazzetta: “Vieira l’alternativa a Pioli. Ha una clausola rescissoria da 500mila euro”

06 giugno 2025 08:21

Il Secolo XIX: "Vieira ha detto ai dirigenti del Genoa che vuole allenare ancora il grifone"

05 giugno 2025 12:30

Di Marzio: "La Fiorentina sogna il ritorno di Pioli ma ha un contratto con l'Al Nassr. C'è anche Vieira"

02 giugno 2025 19:59

Cm.com: "I candidati per sostituire Palladino alla Fiorentina sono Baroni, Pioli, De Rossi e Vieira"

30 maggio 2025 13:20

Vieira: "Nel secondo tempo meritavamo di più, abbiamo preso due gol su due nostri errori"

02 febbraio 2025 17:58

Vieira: "Prima di pensare a Gudmundsson dobbiamo pensare a noi. Fiorentina ha superato momento difficile"

31 gennaio 2025 16:45

Balotelli frecciata a Vieira: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun problema"

05 gennaio 2025 22:57

Che caos il Genoa: Gilardino esonerato a sorpresa a sosta finita, al suo posto arriva Patrick Vieira

19 novembre 2024 12:25

TWM, Italiano in pole per il dopo Gattuso ma Fiorentina valuta anche il nome di Vieira

18 giugno 2021 14:56

eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski

17 aprile 2020 19:11

Secolo XIX, Sampdoria al completo domenica, unico assente il faro Ekdal. Le alternative

13 febbraio 2020 08:23

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