Notizie Vieira Fiorentina

Clamoroso dietrofront in casa Genoa: risolto il contratto con Vieira, al suo posto ci sarà Criscito
01 novembre 2025 11:15
Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica
26 ottobre 2025 14:31
Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”
10 ottobre 2025 23:26
La Repubblica (Genova): Mercato del Genoa legato a Gudmunsson, in entrata interessa Colpani
22 giugno 2025 18:04
Il Genoa blinda Vieira e lo allontana dal valzer delle panchine di Serie A, programmano il futuro insieme
06 giugno 2025 16:14
Gazzetta: “Vieira l’alternativa a Pioli. Ha una clausola rescissoria da 500mila euro”
06 giugno 2025 08:21
Il Secolo XIX: "Vieira ha detto ai dirigenti del Genoa che vuole allenare ancora il grifone"
05 giugno 2025 12:30
Di Marzio: "La Fiorentina sogna il ritorno di Pioli ma ha un contratto con l'Al Nassr. C'è anche Vieira"
02 giugno 2025 19:59
Cm.com: "I candidati per sostituire Palladino alla Fiorentina sono Baroni, Pioli, De Rossi e Vieira"
30 maggio 2025 13:20
Vieira: "Nel secondo tempo meritavamo di più, abbiamo preso due gol su due nostri errori"
02 febbraio 2025 17:58
Vieira: "Prima di pensare a Gudmundsson dobbiamo pensare a noi. Fiorentina ha superato momento difficile"
31 gennaio 2025 16:45
Balotelli frecciata a Vieira: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun problema"
05 gennaio 2025 22:57
Che caos il Genoa: Gilardino esonerato a sorpresa a sosta finita, al suo posto arriva Patrick Vieira
19 novembre 2024 12:25
TWM, Italiano in pole per il dopo Gattuso ma Fiorentina valuta anche il nome di Vieira
18 giugno 2021 14:56
eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski
17 aprile 2020 19:11
Secolo XIX, Sampdoria al completo domenica, unico assente il faro Ekdal. Le alternative
13 febbraio 2020 08:23
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