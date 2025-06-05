Il Secolo XIX: "Vieira ha detto ai dirigenti del Genoa che vuole allenare ancora il grifone"

Due ore di video call con i dirigenti rossoblù per pianificare nuovi acquisti, staff e amichevoli per il ritiro. Con un chiaro intento, ripetuto agli stessi dirigenti, da parte di Patrick Vieira: «Son...

Due ore di video call con i dirigenti rossoblù per pianificare nuovi acquisti, staff e amichevoli per il ritiro. Con un chiaro intento, ripetuto agli stessi dirigenti, da parte di Patrick Vieira: «Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo». In pochi mesi è passato dal ruolo di “meteora”, “usurpatore della panchina di Gilardino”, “inadatto alla Serie A” a essere uno degli allenatori emergenti, uno dei più richiesti della Serie A. Tanto da essere inserito nella lista degli allenatori accostati all’Inter, colta di sorpresa

dalla decisione di Simone Inzaghi di salutare in anticipo per andare a prendersi 25 milioni l’anno in Arabia. Il club nerazzurro si è mosso con colpevole ritardo, l’addio di Inzaghi era nell’aria da settimane. Lo scrive il Secolo XIX