Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica

Il Genoa di Vieira rimane a secco di vittorie dopo 8 turni e non supera in classifica la Fiorentina attesa oggi

Alle 12.30 si è giocata la sfida tra il Torino ed il Genoa ed è terminata 2-1 in favore dei piemontesi con il gol decisivo nel recupero del difensore Guillermo Maripán che ha ribaltato il vantaggio di Thorsby in apertura di primo tempo. Il pareggio dei granata era stato siglato da un autorete di Sabelli sempre nel secondo tempo, i genoani di Vieira restano a secco di vittorie e non staccano la Fiorentina restando a pari punti in coda alla classifica in attesa del derby dell'Appennino.

Il Genoa era partito bene trovando il vantaggio con il norvegese e poi avvicinandosi anche al raddoppio, ma i granata hanno tenuto e già nella prima frazione sono riusciti ad impensierire Leali fino alla rimonta finale che segna la seconda vittoria di fila dopo Napoli.