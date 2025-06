Di Marzio: “La Fiorentina sogna il ritorno di Pioli ma ha un contratto con l’Al Nassr. C’è anche Vieira”

La Fiorentina è al lavoro per il post Palladino. I viola sognano il ritorno di Stefano Pioli in panchina. La pista è complicata perché l’Al-Nassr, attuale club di Pioli, non vuole perdere l’allenatore. In Arabia Saudita l’ex Milan guadagna 12 milioni di euro, una cifra elevata. La Fiorentina continua a valutare anche i profili dell’ex Ajax Francesco Farioli e di Alberto Gilardino. Contatti anche con Patrick Vieira, con l’allenatore francese che, però, sta trattando il rinnovo con il Genoa e sembra convinto di voler rimanere in rossoblù. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito