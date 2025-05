Cm.com: “I candidati per sostituire Palladino alla Fiorentina sono Baroni, Pioli, De Rossi e Vieira”

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina dopo la rottura tra Palladino e la stessa società con le dimissioni e il conseguente cambio che ci sarà in panchina. In attesa dell’ufficialità della separazione con il mister campano, attesa a breve dopo che le parti avranno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, si inizia già a ipotizzare i nomi del prossimo allenatore. Secondo il noto sito Calciomercato.com i candidati a diventare l’allenatore della Fiorentina sono: Marco Baroni, Stefano Pioli, Daniele De Rossi e Patrick Vieira, quest’ultimo reduce da una grande stagione al Genoa da subentrato. Vedremo quali saranno gli sviluppi