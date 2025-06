Gazzetta: “Vieira l’alternativa a Pioli. Ha una clausola rescissoria da 500mila euro”

Patrick Vieira è la primissima alternativa se la questione di Stefano Pioli alla fine non fosse districabile. Più defilato Thiago Motta. Il primo però, senza addentrarsi nelle motivazioni tecniche, è anche nei radar dell’Atalanta e il secondo è sotto contratto con il Genoa e con il Grifone ha già fatto le prime riunione tecniche per la prossima stagione. Ha comunque una clausola rescissoria da 500mila euro, ma deve esserci ovviamente essere il gradimento del tecnico per spostarsi. L’outsider è sempre Farioli con cui però ad ora non ci sono stati ancora affondi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.