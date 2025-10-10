Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”

L’ex centrocampista elogia il progetto rossoblù come esempio per il Genoa e ricorda di aver cambiato opinione sulla Juventus dopo Calciopoli

Patrick Vieira è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, riconoscendo un modello per la crescita del suo Genoa: "Il Bologna sta lavorando bene, ha un allenatore bravissimo. Può essere da esempio per noi al Genoa"

L'ex centrocampista è tornato anche sulla finale Mondiale persa nel 2006 proprio contro l'Italia: "Eravamo più forti, ma loro erano più preparati mentalmente per i rigori"

Sul suo passaggio alla Juventus, invece: "È la squadra più forte in cui ho giocato, mi è dispiaciuto essere rimasto solo un anno, ma ciò che è successo ha cambiato la mia idea sul club. Serie B? Non ci ho mai pensato"

Lo riporta gianlucadimarzio.com