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Notizie Zidane Fiorentina

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”

10 ottobre 2025 23:26

Camorani ricorda Firenze: "Alla Fiorentina ho raggiunto una grande promozione in A. Oggi potrei.."

11 maggio 2020 13:06

E anche Zinedine Zidane fa i complimenti a Simeone per la partita con il Napoli: "Molto bravo"

01 maggio 2018 23:12

Zidane furioso: "Come fa la Juve a parlare di furto? Buffon ha parlato a caldo, lo accettiamo"

14 aprile 2018 16:19

Il pensiero di Zidane va ad Astori: "Penso a lui e alla sua famiglia, a sua figlia..."

07 marzo 2018 02:18

Zidane: "Contro la viola giocata partita vera. Il gol di Ronaldo? Solo lui ha questi numeri"

24 agosto 2017 12:01

Zidane: "Dobbiamo vincere contro la Fiorentina per i nostri tifosi, C. Ronaldo giocherà tutta la partita"

22 agosto 2017 23:27

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