Notizie Zidane Fiorentina

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”
10 ottobre 2025 23:26
Camorani ricorda Firenze: "Alla Fiorentina ho raggiunto una grande promozione in A. Oggi potrei.."
11 maggio 2020 13:06
E anche Zinedine Zidane fa i complimenti a Simeone per la partita con il Napoli: "Molto bravo"
01 maggio 2018 23:12
Zidane furioso: "Come fa la Juve a parlare di furto? Buffon ha parlato a caldo, lo accettiamo"
14 aprile 2018 16:19
Il pensiero di Zidane va ad Astori: "Penso a lui e alla sua famiglia, a sua figlia..."
07 marzo 2018 02:18
Zidane: "Contro la viola giocata partita vera. Il gol di Ronaldo? Solo lui ha questi numeri"
24 agosto 2017 12:01
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