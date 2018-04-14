Zidane furioso: "Come fa la Juve a parlare di furto? Buffon ha parlato a caldo, lo accettiamo"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è tornato sulla controversa gara di ritorno contro la Juve, parlando in conferenza stampa: "Mi ha dato molto fastidio sentire parlare di furto. Mi chiedo come...

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è tornato sulla controversa gara di ritorno contro la Juve, parlando in conferenza stampa: "Mi ha dato molto fastidio sentire parlare di furto. Mi chiedo come faccia la gente a dire certe cose. Lo 0-3? Mi ha soppresso, non pensavo fosse possibile, ma a volte va bene a te ed altre viceversa. Buffon? Ha espresso concetti a caldo, lo accettiamo. Nessuno però può offuscare la storia di questo club: la Juve ha fatto una buona gara, ma noi siamo in semifinale".