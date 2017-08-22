Labaro Viola

Zidane: "Dobbiamo vincere contro la Fiorentina per i nostri tifosi, C. Ronaldo giocherà tutta la partita"

Faremo tutto il possibile per vincere. Cristiano Ronaldo sta bene e giocherà tutti i 90 minuti" così Zidane alla vigilia della sfida contro i viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 23:27
Zidane: "Dobbiamo vincere contro la Fiorentina per i nostri tifosi, C. Ronaldo giocherà tutta la partita" -
News
Fiorentina
Real Madrid
Zidane
Condividi

Zinedine Zidane ha parlato il giorno prima della partita contro la Fiorentina per il trofeo Bernabeu, queste le sue parole:

"Per i tifosi questa è una partita importante. Cercheremo di fare bene, non abbiamo problemi fisici: Cristiano Ronaldo giocherà 90 minuti. Ci appelliamo a tutte le persone che vogliono seguire il Trofeo Bernabeu con noi allo stadio, o comunque dalla tv. Noi faremo il possibile per vincere contro la Fiorentina"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok