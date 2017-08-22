Zidane: "Dobbiamo vincere contro la Fiorentina per i nostri tifosi, C. Ronaldo giocherà tutta la partita"
Faremo tutto il possibile per vincere. Cristiano Ronaldo sta bene e giocherà tutti i 90 minuti" così Zidane alla vigilia della sfida contro i viola
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 23:27
Zinedine Zidane ha parlato il giorno prima della partita contro la Fiorentina per il trofeo Bernabeu, queste le sue parole:
"Per i tifosi questa è una partita importante. Cercheremo di fare bene, non abbiamo problemi fisici: Cristiano Ronaldo giocherà 90 minuti. Ci appelliamo a tutte le persone che vogliono seguire il Trofeo Bernabeu con noi allo stadio, o comunque dalla tv. Noi faremo il possibile per vincere contro la Fiorentina"