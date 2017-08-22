Zidane: "Dobbiamo vincere contro la Fiorentina per i nostri tifosi, C. Ronaldo giocherà tutta la partita"

Faremo tutto il possibile per vincere. Cristiano Ronaldo sta bene e giocherà tutti i 90 minuti" così Zidane alla vigilia della sfida contro i viola

A cura di Redazione Labaroviola 22 agosto 2017 23:27

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