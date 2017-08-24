Zidane: "Contro la viola giocata partita vera. Il gol di Ronaldo? Solo lui ha questi numeri"

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato dopo la gara al Bernabeu per l'omonimo trofeo, contro la Fiorentina: "Abbia mo giocato una gara vera, si è visto fin dall'inizio. Teniamo molto...

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato dopo la gara al Bernabeu per l'omonimo trofeo, contro la Fiorentina: "Abbia mo giocato una gara vera, si è visto fin dall'inizio. Teniamo molto a questo trofeo e siamo felici di averlo vinto. E' stata l'occasione anche per vedere chi gioca meno. Il gol di Ronaldo? Sappiamo che sono numeri di questo signore, siamo felici di averlo con noi"