Il pensiero di Zidane va ad Astori: "Penso a lui e alla sua famiglia, a sua figlia..."

Zinedine Zidane ha parlato dopo la vittoria in Champions League in casa del Psg. Queste le sue parole:"Non sono un genio. Sto semplicemente mettendo in campo la squadra migliore, concreta e compatta....

Zinedine Zidane ha parlato dopo la vittoria in Champions League in casa del Psg. Queste le sue parole:

"Non sono un genio. Sto semplicemente mettendo in campo la squadra migliore, concreta e compatta. Abbiamo fatto una grande partita all'andata e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto due volte contro il PSG che è una grande squadra. Non abbiamo sbagliato nulla, ma non è che non sbagliamo mai. Anche in campionato è successo spesso di sbagliare. Per noi era importante vincere, il cammino in Champions League è ancora lungo. Meglio CR7 o Ronaldo il fenomeno? Sono due grandissimi giocatori. Io ho giocato con l'altro Ronaldo, era un fenomeno e anche Cristiano lo è. E abbiamo tanti giocatori bravissimi che gli danno i palloni giusti".

Un pensiero, ovviamente, anche a Davide Astori: "Più di un pensiero, pensiamo alla sua famiglia. E' una tragedia, pensiamo alla famiglia, alla figlia di due anni".