E anche Zinedine Zidane fa i complimenti a Simeone per la partita con il Napoli: "Molto bravo"

Siparietto su Canale 5 dopo la partita di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco. Che ha visto gli spagnoli raggiungere la finale di Kyev. Con il Cholito in collegamento Zidane si è congratulato:...

Siparietto su Canale 5 dopo la partita di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco. Che ha visto gli spagnoli raggiungere la finale di Kyev. Con il Cholito in collegamento Zidane si è congratulato: "Giovanni è stato molto bravo. Sono veramente felice anche per la Juventus e gli mando un ringraziamento anche da parte loro. Mi piace veramente molto come calciatore." Grande attestato dunque per il giovane attaccante argentino.