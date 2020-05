Alfonso Camorani, ex Fiorentina nella stagione 2004/05, al quotidiano La Città ha detto: “Il calcio di oggi ha meno qualità. Ho avuto la fortuna di giocare con campioni come Totti, Seedorf, Zidane. Allo stato attuale avrei potuto pensare anche alla Nazionale. Non voglio fare un torto a nessuno. Ovviamente la Salernitana, la maglia granata ha una storia particolare e la tifoseria è molto esigente. Poi Lecce e Fiorentina sono club di blasone. A Firenze siamo stati promossi con tante difficoltà. Non saprei scegliere. Io gli ho dato tanto e loro mi hanno dato tantissimo. Salerno e Lecce sono 50 e 50”.