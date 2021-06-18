TWM, Italiano in pole per il dopo Gattuso ma Fiorentina valuta anche il nome di Vieira

Patrick Vieira è uno dei nomi sul tavolo della Fiorentina per la prossima stagione, il nome in pole rimane Italiano ma si valutano alternative

Il nome di Vincenzo Italiano ora in pole, poi Paulo Fonseca con cui la trattativa non è semplice, poi Fabio Liverani all'orizzonte e Rudi Garcia sul quale c'è però da trovare la quadra coi numeri. La Fiorentina, per adesso, è ancora senza allenatore dopo la clamorosa rottura con Gennaro Gattuso e nel novero delle ipotesi a cui sta pensando la dirigenza, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb c'è anche Patrick Vieira.

Il classe '76 di Dakar, icona del calcio francese, è cresciuto come tecnico nell'Academy del Manchester City e ha esordito tra i pro, proprio sulla panchina del New York City FC, club facente parte proprio del City Football Group. L'ultima esperienza in una big di Francia come il Nizza, quello di Vieira è un nome che ha valutato con forza di recente anche la Sampdoria. E ora è una delle idee sul tavolo della Fiorentina.

AGGIORNAMENTO ALLENATORE, RANIERI HA PRESO TEMPO, FIORENTINA DECISA SU ITALIANO

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