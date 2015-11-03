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Notizie Nizza Fiorentina

Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"

16 gennaio 2026 14:22

Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"

08 gennaio 2026 23:51

Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l'ex Sassuolo Boga"

07 gennaio 2026 13:31

Di Marzio rivela: "Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina"

06 gennaio 2026 00:16

Richardson fuori rosa, lascerà la Fiorentina. Lo vuole il club arabo del NEOM ma in pole resta il Nizza

03 gennaio 2026 16:26

Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”

30 dicembre 2025 09:16

TMW svela: “Nizza pista concreta per Richardson. Anche Genoa e Verona sul marocchino”

27 dicembre 2025 01:14

Corriere dello Sport: "Nizza pronto ad offrire un prestito con opzione per Richardson"

25 dicembre 2025 11:36

Sportmediaset rivela: "Richardson piace al Genoa, ma il marocchino preferisce andare al Nizza a gennaio"

24 dicembre 2025 13:33

Fabrizio Romano in anteprima: "Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina"

22 dicembre 2025 22:33

TMW: "Boga lascerà il Nizza ed è stato proposto alla Fiorentina, per adesso risposte interlocutorie"

10 dicembre 2025 11:17

Corriere dello Sport: "Viti alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni"

23 giugno 2025 08:12

Gazzetta conferma: “Viti-Fiorentina trattativa lampo. Arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni”

23 giugno 2025 08:07

Farioli lascia il Nizza e sarà l'allenatore dell'Ajax. L'ex vice di De Zerbi fu accostato alla Fiorentina in passato

22 maggio 2024 18:28

Milan, idea Farioli per il dopo Pioli: il tecnico del Nizza era stato accostato anche alla Fiorentina

24 aprile 2024 17:25

Gazzetta: "Farioli a fine stagione lascia il Nizza, cerca una panchina. Idea Fiorentina?"

28 marzo 2024 08:36

Ufficiale: Sirigu ha firmato con il Nizza e torna in Francia. L'ex Fiorentina sarà secondo portiere

15 settembre 2023 13:40

Di Marzio: "Nizza e Hoffenheim su Kouamè, proporranno alla Fiorentina prestito con diritto di riscatto"

31 luglio 2023 20:07

Niente Viti per la Fiorentina, andrà a giocare nel Sassuolo. Accordo con il Nizza dopo il flop francese

04 luglio 2023 00:08

Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo

02 luglio 2023 08:37

Nazione, Igor al Nizza e Viti alla Fiorentina? Contatti avviatissimi con il club francese, idea scambio

01 luglio 2023 08:38

Secondo le agenzie di scommesse è il West Ham la favorita per la Conference, poi Fiorentina e Nizza

18 marzo 2023 14:27

L'Equipe crede nel Nizza in Conference League: "Strada spianata per la finale?"

17 marzo 2023 16:30

I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia

19 dicembre 2022 14:52

Tutti pazzi per Parisi: anche il Nizza sulle sue tracce. Potrebbe raggiungere l'ex compagno Viti

25 novembre 2022 15:29

Dall'Argentina: Atalanta, Napoli e Nizza hanno fatto un'offerta al River Plate per Julian Alvarez

12 gennaio 2022 20:03

TWM, Italiano in pole per il dopo Gattuso ma Fiorentina valuta anche il nome di Vieira

18 giugno 2021 14:56

Sky Sport, Danilo è un obiettivo della Fiorentina. Contatti intensificati con il Nizza

17 settembre 2020 07:27

Dal Brasile, Fiorentina in pole per Danilo Barbosa. Pronta un'offerta di 15 milioni per il Nizza

01 settembre 2020 20:43

Alla Fiorentina piace il difensore Sarr del Nizza ma il Torino é in vantaggio

13 luglio 2020 09:51

Ds Nizza: "Non siamo un trampolino di lancio di calciatori per squadre come la Fiorentina"

02 maggio 2020 23:23

Bloccato lo scambio Biraghi-Dalbert. Il brasiliano vuole il Nizza. L'Inter vorrebbe il terzino viola in...

22 agosto 2019 09:21

Scambio Biraghi-Dalbert tra la viola e l'Inter. Il giocatore nerazzurro ha dato l'ok definitivo

21 agosto 2019 21:40

CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...

09 gennaio 2019 10:51

Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese

31 dicembre 2018 13:16

Balotelli torna in Italia? I bookmakers mettono in lista la Fiorentina. La quota viola...

19 dicembre 2018 19:06

Corriere fiorentino, contatti tra la società viola e Balotelli. Ma la Fiorentina fa sapere...

19 dicembre 2018 11:31

Repubblica, la Fiorentina sta studiando il colpo Balotelli per gennaio. La società viola...

17 dicembre 2018 09:55

Balotelli, il Presidente preannuncia l'addio:" Il suo tempo a Nizza si sta esaurendo. Dal 30 Giugno.."

07 dicembre 2018 23:17

È rottura tra Balotelli e il Nizza. A gennaio potrebbe scegliere di prenderlo la Fiorentina

04 dicembre 2018 03:56

"La Fiorentina voleva prendere Balotelli, ecco l'offerta di ingaggio fatta. La risposta..."

05 luglio 2018 12:55

Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1

14 giugno 2018 11:24

Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto

14 giugno 2018 10:58

Dalla Francia, Koziello, centrocampista 95 del Nizza ha deciso di non rinnovare. Ora lo vuole la Fiorentina

03 gennaio 2018 17:17

Dir. Nizza: ''Eysseric sta trovando poco spazio in viola, ma appena si ambienterà diventerà determinante. Con noi l'anno scorso...''

08 novembre 2017 20:39

Ecco Valentin Eysseric, l'ultimo numero dieci della Fiorentina. Personalità, piedi buoni ed eleganza

12 agosto 2017 11:38

Eysseric in arrivo a Firenze, domani visite mediche e firma sul contratto

08 agosto 2017 20:40

Finalmente è fatta, Eysseric sarà un giocatore della Fiorentina, domani a Firenze per le visite mediche

08 agosto 2017 02:39

Il Nizza ufficializza Sneijder dopo le visite mediche: via libera per Eysseric in viola?

06 agosto 2017 23:24

Tuttosport, Eysseric a Nizza fino al preliminare di Champions, slitta ancora l'ufficialità...

05 agosto 2017 11:08

Preliminari Champions: il Napoli pesca il Nizza di Balotelli, tutti gli accoppiamenti...

04 agosto 2017 12:28

Favre, allenatore Nizza: "Non sono sicuro che sia stata l'ultima partita di Eysseric con noi"

03 agosto 2017 10:27

Eysseric convocato dal Nizza per il ritorno di Champions. Non arriverà a Firenze almeno fino a giovedì

31 luglio 2017 23:05

Eysseric è finalmente della Fiorentina, domani a Firenze per le visite mediche. Al Nizza 4 milioni di euro

21 luglio 2017 19:16

Gazzetta: Tatarusanu sempre più vicino al Nizza, lunedì la decisione definitiva

07 luglio 2017 11:18

Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...

30 giugno 2017 11:56

Niente ritorno in Italia per Balotelli a parametro zero. Il Nizza lo ha ripreso e rinnovato il contratto

26 giugno 2017 14:29

Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze

22 giugno 2017 16:23

Mercato: Eysseric vuole la Fiorentina a tutti i costi, ma la distanza fra domanda e offerta è cospicua...

20 giugno 2017 11:53

La Fiorentina vuole Eysseric, ma il Nizza rifiuta l'offerta di 1,5 milioni

08 giugno 2017 18:24

La Fiorentina vuole Eysseric del Nizza classe 92, già formalizzata l'offerta. 3 Milioni al club francese

30 maggio 2017 13:33

E se la Fiorentina sostituisse Kalinic con Balotelli a parametro zero? Una grande occasione di mercato...

24 maggio 2017 22:51

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