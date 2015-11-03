Notizie Nizza Fiorentina

Il Corriere Fiorentino riporta: "Richardson piace in Turchia, su di lui ci sono sempre Nizza e Paris FC"
16 gennaio 2026 14:22
Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"
08 gennaio 2026 23:51
Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l'ex Sassuolo Boga"
07 gennaio 2026 13:31
Di Marzio rivela: "Nizza in chiusura per il ritorno di Amir Richardson dalla Fiorentina"
06 gennaio 2026 00:16
Richardson fuori rosa, lascerà la Fiorentina. Lo vuole il club arabo del NEOM ma in pole resta il Nizza
03 gennaio 2026 16:26
Nazione: “Richardson sicuramente lascerà la Fiorentina. Oscilla tra Nizza e Besiktas”
30 dicembre 2025 09:16
TMW svela: “Nizza pista concreta per Richardson. Anche Genoa e Verona sul marocchino”
27 dicembre 2025 01:14
Corriere dello Sport: "Nizza pronto ad offrire un prestito con opzione per Richardson"
25 dicembre 2025 11:36
Sportmediaset rivela: "Richardson piace al Genoa, ma il marocchino preferisce andare al Nizza a gennaio"
24 dicembre 2025 13:33
Fabrizio Romano in anteprima: "Richardson può tornare al Nizza, avviati i contatti con la Fiorentina"
22 dicembre 2025 22:33
TMW: "Boga lascerà il Nizza ed è stato proposto alla Fiorentina, per adesso risposte interlocutorie"
10 dicembre 2025 11:17
Corriere dello Sport: "Viti alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni"
23 giugno 2025 08:12
Gazzetta conferma: “Viti-Fiorentina trattativa lampo. Arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni”
23 giugno 2025 08:07
Farioli lascia il Nizza e sarà l'allenatore dell'Ajax. L'ex vice di De Zerbi fu accostato alla Fiorentina in passato
22 maggio 2024 18:28
Milan, idea Farioli per il dopo Pioli: il tecnico del Nizza era stato accostato anche alla Fiorentina
24 aprile 2024 17:25
Gazzetta: "Farioli a fine stagione lascia il Nizza, cerca una panchina. Idea Fiorentina?"
28 marzo 2024 08:36
Ufficiale: Sirigu ha firmato con il Nizza e torna in Francia. L'ex Fiorentina sarà secondo portiere
15 settembre 2023 13:40
Di Marzio: "Nizza e Hoffenheim su Kouamè, proporranno alla Fiorentina prestito con diritto di riscatto"
31 luglio 2023 20:07
Niente Viti per la Fiorentina, andrà a giocare nel Sassuolo. Accordo con il Nizza dopo il flop francese
04 luglio 2023 00:08
Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo
02 luglio 2023 08:37
Nazione, Igor al Nizza e Viti alla Fiorentina? Contatti avviatissimi con il club francese, idea scambio
01 luglio 2023 08:38
Secondo le agenzie di scommesse è il West Ham la favorita per la Conference, poi Fiorentina e Nizza
18 marzo 2023 14:27
L'Equipe crede nel Nizza in Conference League: "Strada spianata per la finale?"
17 marzo 2023 16:30
I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia
19 dicembre 2022 14:52
Tutti pazzi per Parisi: anche il Nizza sulle sue tracce. Potrebbe raggiungere l'ex compagno Viti
25 novembre 2022 15:29
Dall'Argentina: Atalanta, Napoli e Nizza hanno fatto un'offerta al River Plate per Julian Alvarez
12 gennaio 2022 20:03
TWM, Italiano in pole per il dopo Gattuso ma Fiorentina valuta anche il nome di Vieira
18 giugno 2021 14:56
Sky Sport, Danilo è un obiettivo della Fiorentina. Contatti intensificati con il Nizza
17 settembre 2020 07:27
Dal Brasile, Fiorentina in pole per Danilo Barbosa. Pronta un'offerta di 15 milioni per il Nizza
01 settembre 2020 20:43
Alla Fiorentina piace il difensore Sarr del Nizza ma il Torino é in vantaggio
13 luglio 2020 09:51
Ds Nizza: "Non siamo un trampolino di lancio di calciatori per squadre come la Fiorentina"
02 maggio 2020 23:23
Bloccato lo scambio Biraghi-Dalbert. Il brasiliano vuole il Nizza. L'Inter vorrebbe il terzino viola in...
22 agosto 2019 09:21
Scambio Biraghi-Dalbert tra la viola e l'Inter. Il giocatore nerazzurro ha dato l'ok definitivo
21 agosto 2019 21:40
CdS, Eysseric ha detto a Pioli che vuole andare via, casa ancora non disdetta. La destinazione...
09 gennaio 2019 10:51
Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese
31 dicembre 2018 13:16
Balotelli torna in Italia? I bookmakers mettono in lista la Fiorentina. La quota viola...
19 dicembre 2018 19:06
Corriere fiorentino, contatti tra la società viola e Balotelli. Ma la Fiorentina fa sapere...
19 dicembre 2018 11:31
Repubblica, la Fiorentina sta studiando il colpo Balotelli per gennaio. La società viola...
17 dicembre 2018 09:55
Balotelli, il Presidente preannuncia l'addio:" Il suo tempo a Nizza si sta esaurendo. Dal 30 Giugno.."
07 dicembre 2018 23:17
È rottura tra Balotelli e il Nizza. A gennaio potrebbe scegliere di prenderlo la Fiorentina
04 dicembre 2018 03:56
"La Fiorentina voleva prendere Balotelli, ecco l'offerta di ingaggio fatta. La risposta..."
05 luglio 2018 12:55
Salta il possibile arrivo di Rolando. La Fiorentina vuole un altro difensore della Ligue 1
14 giugno 2018 11:24
Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto
14 giugno 2018 10:58
Dalla Francia, Koziello, centrocampista 95 del Nizza ha deciso di non rinnovare. Ora lo vuole la Fiorentina
03 gennaio 2018 17:17
Dir. Nizza: ''Eysseric sta trovando poco spazio in viola, ma appena si ambienterà diventerà determinante. Con noi l'anno scorso...''
08 novembre 2017 20:39
Ecco Valentin Eysseric, l'ultimo numero dieci della Fiorentina. Personalità, piedi buoni ed eleganza
12 agosto 2017 11:38
Eysseric in arrivo a Firenze, domani visite mediche e firma sul contratto
08 agosto 2017 20:40
Finalmente è fatta, Eysseric sarà un giocatore della Fiorentina, domani a Firenze per le visite mediche
08 agosto 2017 02:39
Il Nizza ufficializza Sneijder dopo le visite mediche: via libera per Eysseric in viola?
06 agosto 2017 23:24
Tuttosport, Eysseric a Nizza fino al preliminare di Champions, slitta ancora l'ufficialità...
05 agosto 2017 11:08
Preliminari Champions: il Napoli pesca il Nizza di Balotelli, tutti gli accoppiamenti...
04 agosto 2017 12:28
Favre, allenatore Nizza: "Non sono sicuro che sia stata l'ultima partita di Eysseric con noi"
03 agosto 2017 10:27
Eysseric convocato dal Nizza per il ritorno di Champions. Non arriverà a Firenze almeno fino a giovedì
31 luglio 2017 23:05
Eysseric è finalmente della Fiorentina, domani a Firenze per le visite mediche. Al Nizza 4 milioni di euro
21 luglio 2017 19:16
Gazzetta: Tatarusanu sempre più vicino al Nizza, lunedì la decisione definitiva
07 luglio 2017 11:18
Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...
30 giugno 2017 11:56
Niente ritorno in Italia per Balotelli a parametro zero. Il Nizza lo ha ripreso e rinnovato il contratto
26 giugno 2017 14:29
Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze
22 giugno 2017 16:23
Mercato: Eysseric vuole la Fiorentina a tutti i costi, ma la distanza fra domanda e offerta è cospicua...
20 giugno 2017 11:53
La Fiorentina vuole Eysseric, ma il Nizza rifiuta l'offerta di 1,5 milioni
08 giugno 2017 18:24
La Fiorentina vuole Eysseric del Nizza classe 92, già formalizzata l'offerta. 3 Milioni al club francese
30 maggio 2017 13:33
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