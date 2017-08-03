Favre, allenatore Nizza: "Non sono sicuro che sia stata l'ultima partita di Eysseric con noi"

Il tecnico del club francese ha cercato di allontanare le voci sulla Fiorentina per il suo fantasista

Lucien Favre del Nizza ha parlato delle situazioni di mercato dei suoi giocatori, in particolare Dalbert seguito dall'Inter e Valentin Eysseric vicinissimo alla Fiorentina. Queste le parole del tecnico: "Non sono così sicuro che fossero all'ultima partita con noi". Semplice frase di circostanza o blocco delle trattative reale?