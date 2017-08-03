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Favre, allenatore Nizza: "Non sono sicuro che sia stata l'ultima partita di Eysseric con noi"

Il tecnico del club francese ha cercato di allontanare le voci sulla Fiorentina per il suo fantasista

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 10:27
Favre, allenatore Nizza: "Non sono sicuro che sia stata l'ultima partita di Eysseric con noi" -
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Lucien Favre del Nizza ha parlato delle situazioni di mercato dei suoi giocatori, in particolare Dalbert seguito dall'Inter e Valentin Eysseric vicinissimo alla Fiorentina. Queste le parole del tecnico: "Non sono così sicuro che fossero all'ultima partita con noi". Semplice frase di circostanza o blocco delle trattative reale?

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