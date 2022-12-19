I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia

Scontri e spari contro la Polizia in diverse città francesi, da Nizza a Parigi, almeno 300 persone segnalate, alcuni sono stati presi

Incidenti a Nizza dopo la sconfitta della Francia contro l’Argentina alla finale dei Mondiali. Gruppi di facinorosi sparano fuochi d’artificio contro la polizia e creano della barricate lungo le strade. La polizia risponde con i lacrimogeni e avanza. Gli scontri principali si sono verificati lungo l’avenue Jean-Médecin a Nizza. Almeno 300 i “casseurs”, molti incappucciati, che hanno preso parte agli incidenti. Momenti di tensione tra i tifosi francesi e la polizia anche a Parigi sugli Champs-Élysées dopo la sconfitta contro l’Argentina

Violenti scontri di piazza che hanno visto protagonisti soprattutto i giovani delle periferie. Sono stati effettuati 47 fermi in tutta la regione di Parigi, l’Ile-de-France. Lo ha annunciato la ministra dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera, all’emittente radiofonica “France Inter”. In tutto il Paese sono stati 227 i fermi. Scontri tra facinorosi e forze dell’ordine si sono verificati anche a Bordeaux e Beziers.

CASSANO ATTACCA LA RAI

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