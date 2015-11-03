Labaro Viola

Notizie Parigi Fiorentina

Il corriere dello sport e l'Italia si aggrappano alla Fiorentina: "Kean portaci al mondiale"

10 ottobre 2025 10:55

Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait

30 ottobre 2024 23:09

I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia

19 dicembre 2022 14:52

Il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina esce venerdì: "Sarà suonato nel prepartita?"

13 aprile 2022 12:48

Pieraccioni: "Parigi fiorentino vero, avessimo una squadra grande come il suo inno saremmo il Barcellona"

27 gennaio 2020 17:36

Nardella: "Vorrei dedicare un pezzo di Franchi a Narciso. Organizzeremo una serata in suo onore"

27 gennaio 2020 11:13

Narciso Parigi, domani camera ardente in Palazzo Vecchio dalle 10 alle 19

25 gennaio 2020 15:05

Antognoni: "Con Narciso se ne va un pezzo di storia della Fiorentina. Oggi vinciamo per lui"

25 gennaio 2020 14:45

Fiorentina, predisposto un minuto di silenzio e il lutto al braccio per ricordare Narciso Parigi

25 gennaio 2020 14:35

Commisso: "Mi dispiace, non ho fatto in tempo a conoscere Narciso Parigi. L'inno suonerà sempre anche per lui"

25 gennaio 2020 12:59

Firenze e le sue menti migliori in soccorso di Notre-Dame, così possono aiutare nella ricostruzione della meraviglia

16 aprile 2019 13:59

Parigi: "Io premiato per la bugia più grande "Sono della Juve", vi racconto il mio inno viola. Sabato..."

29 novembre 2018 11:49

Parigi: “Firenze la città più bella del mondo anche se la Fiorentina perde gli voglio bene”

28 novembre 2018 18:14

Salica a Palazzo Vecchio: "Narciso personaggio unico, unisce Firenze e la Fiorentina"

28 novembre 2018 17:40

Il Labaro Viola garrisce ancora al vento: Parigi premiato per la terza volta con il Fiorino d'Oro

29 novembre 2017 17:45

Parigi: "Sousa sta facendo miracoli con la squadra che ha a disposizione, servono rinforzi"

17 dicembre 2016 18:09

Un anno dalla follia: il Bataclan riapre con Sting, la libertà non si piega

12 novembre 2016 16:30

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