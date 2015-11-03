Notizie Parigi Fiorentina

Il corriere dello sport e l'Italia si aggrappano alla Fiorentina: "Kean portaci al mondiale"
10 ottobre 2025 10:55
Kean si trova a Parigi, è volato in serata verso la Francia, non è rimasto a Firenze dopo il forfait
30 ottobre 2024 23:09
I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia
19 dicembre 2022 14:52
Il brano rock di Andreaggi sulla Fiorentina esce venerdì: "Sarà suonato nel prepartita?"
13 aprile 2022 12:48
Pieraccioni: "Parigi fiorentino vero, avessimo una squadra grande come il suo inno saremmo il Barcellona"
27 gennaio 2020 17:36
Nardella: "Vorrei dedicare un pezzo di Franchi a Narciso. Organizzeremo una serata in suo onore"
27 gennaio 2020 11:13
Narciso Parigi, domani camera ardente in Palazzo Vecchio dalle 10 alle 19
25 gennaio 2020 15:05
Antognoni: "Con Narciso se ne va un pezzo di storia della Fiorentina. Oggi vinciamo per lui"
25 gennaio 2020 14:45
Fiorentina, predisposto un minuto di silenzio e il lutto al braccio per ricordare Narciso Parigi
25 gennaio 2020 14:35
Commisso: "Mi dispiace, non ho fatto in tempo a conoscere Narciso Parigi. L'inno suonerà sempre anche per lui"
25 gennaio 2020 12:59
Firenze e le sue menti migliori in soccorso di Notre-Dame, così possono aiutare nella ricostruzione della meraviglia
16 aprile 2019 13:59
Parigi: "Io premiato per la bugia più grande "Sono della Juve", vi racconto il mio inno viola. Sabato..."
29 novembre 2018 11:49
Parigi: “Firenze la città più bella del mondo anche se la Fiorentina perde gli voglio bene”
28 novembre 2018 18:14
Salica a Palazzo Vecchio: "Narciso personaggio unico, unisce Firenze e la Fiorentina"
28 novembre 2018 17:40
Il Labaro Viola garrisce ancora al vento: Parigi premiato per la terza volta con il Fiorino d'Oro
29 novembre 2017 17:45
Parigi: "Sousa sta facendo miracoli con la squadra che ha a disposizione, servono rinforzi"
17 dicembre 2016 18:09
Un anno dalla follia: il Bataclan riapre con Sting, la libertà non si piega
12 novembre 2016 16:30
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