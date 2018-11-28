Salica a Palazzo Vecchio: "Narciso personaggio unico, unisce Firenze e la Fiorentina"

Si è tenuta oggi nella Sala D'Arme a Palazzo Vecchio la presentazione del nuovo album dell'intramontabile Narciso Parigi, intitolato America, Italia e ritorno. Il progetto prevede un mix fra canzoni i...

Si è tenuta oggi nella Sala D'Arme a Palazzo Vecchio la presentazione del nuovo album dell'intramontabile Narciso Parigi, intitolato America, Italia e ritorno. Il progetto prevede un mix fra canzoni inedite mai uscite, traccie vecchie rivisitate e una nuova canzone fatta apposta per la Fiorentina. Alla presentazione era presente anche il dirigente viola Salica che ha così elogiato l'autore dello storico inno viola:

“Narciso un personaggio a tutti caro, noi non solo come Fiorentina e come Firenze siamo orgogliosi ed onorati di essere qui. Il progetto è meraviglioso, sono inediti particolari, il nostro spot “noi siamo Firenze” unisce la città alla Fiorentina così come Narciso per la musica. L’anno scorso proprio Narciso lo ha cantato sotto la Fiesole e pensare che a 91 anni gli hanno rinnovato la patente per altri due è fantastico. Forza Narciso!”