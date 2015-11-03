Notizie Palazzo Vecchio Fiorentina

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Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"
07 giugno 2021 16:24
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28 novembre 2018 17:40
Tutte le foto della cena di Natale della Fiorentina a Palazzo Vecchio, proprietà assente, squadra al completo
06 dicembre 2017 20:18
Ufficiale, ACF: "Progetto nuovo stadio il 10 marzo a Palazzo Vecchio"
01 marzo 2017 18:30
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