Kean: “Spero di tornare prima possibile per i compagni e per Firenze che mi ha dato tanto”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

"Siamo Firenze – Una città da massima serie": i giocatori viola a Palazzo Vecchio per ribadire il legame indissolubile con la città

Nel suggestivo scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è svolto l’evento “Siamo Firenze – Una città da massima serie”, un appuntamento fortemente simbolico che ha unito tra le altre la storia della città all’identità della Fiorentina. Sul palco, insieme alle istituzioni e ai rappresentanti del club, hanno preso la parola anche alcuni giocatori e giocatrici viola. Per la squadra maschile presenti Dodò, Parisi, Mandragora, Kean e De Gea. Questi ultimi hanno preso la parola.

A rompere il ghiaccio è stato Moise Kean, che ha voluto aggiornare tifosi e cittadini sulle sue condizioni fisiche, sottolineando il legame creatosi con Firenze e la squadra:
Sto cercando di recuperare, sto cercando di tornare il più in fretta possibile per dare una mano ai miei compagni e alla città che mi ha dato tanto e spero di tornare presto. Il Salone dei Cinquecento? Molto bello, c’è molta storia qui“.

Successivamente è intervenuto anche il capitano David De Gea. Il portiere spagnolo ha ribadito l’importanza del momento e la responsabilità che il gruppo sente nei confronti della società e dei tifosi:
Siamo qui con i ragazzi della Fiorentina, contento di essere tra voi. A Commisso Jr cosa dico? Abbiamo una grossa responsabilità, diamo di tutto in allenamento e nelle partite, la stagione è lunga e stiamo facendo passo passo per riportare la Fiorentina dove merita“.

