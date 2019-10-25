(FOTO)Nardella su Facebook: "Un altro passo verso la meta. Lo stadio alla Mercafir all'altezza.."
Di seguito riportiamo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Firenze, Dario Nardella a margine dell'incontro in Palazzo Vecchio alla presenza di Rocco Commisso. Ecco la foto:
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 21:20
Di seguito riportiamo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Firenze, Dario Nardella a margine dell'incontro in Palazzo Vecchio alla presenza di Rocco Commisso. Ecco la foto: