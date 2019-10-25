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(FOTO)Nardella su Facebook: "Un altro passo verso la meta. Lo stadio alla Mercafir all'altezza.."

Di seguito riportiamo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Firenze, Dario Nardella a margine dell'incontro in Palazzo Vecchio alla presenza di Rocco Commisso. Ecco la foto:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 21:20
(FOTO)Nardella su Facebook: "Un altro passo verso la meta. Lo stadio alla Mercafir all'altezza.." - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Di seguito riportiamo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Firenze, Dario Nardella a margine dell'incontro in Palazzo Vecchio alla presenza di Rocco Commisso. Ecco la foto:

(FOTO)Nardella su Facebook: "Un altro passo verso la meta. Lo stadio alla Mercafir all'altezza.."

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