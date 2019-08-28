Nardella: "Per lo stadio saremo FAST. Ristrutturato o nuovo ma lo faremo.."

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato alcune parole ai media presenti all'uscita dell'incontro con Commisso. "Vogli ringraziare Rocco per averci raggiunto a Palazzo Vecchio, non è la pr...

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato alcune parole ai media presenti all'uscita dell'incontro con Commisso. "Vogli ringraziare Rocco per averci raggiunto a Palazzo Vecchio, non è la prima volta che parliamo dello stadio. Sono soddisfatto, è stato un incontro positivo, abbiamo valutato tutte le opzioni, gli aspetti tecnici, la durata, gli investimenti... Oltre a studiare i vari esempi di impianti esistenti nel panorama italiano. Sono da registrare dei buoni passi in avanti: sono felice e ottimista che in tempi brevi troveremo la soluzione migliore. Fast, fast, fast: questo è il primo obiettivo, come dice Rocco. Ci teniamo a rispettare il suo motto. Nuovo incontro? Ci sentiamo ogni giorno con i collaboratori di Rocco, non ci diamo date. Uno dei prossimi step sarà quello di verificare alcuni aspetti dalla soprintendenza. La cosa importante è che lo stadio si fa, che sia la ristrutturazione del Franchi o nuovo. Paragoni con i DV? Non ne faccio, ora c'è una nuova proprietà e lavoriamo con i suoi metodi. Posso solo dire che lo stadio a Firenze si farà".

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