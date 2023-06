C’è un ricorso sul Franchi, il comune di Firenze: “Non sorprende ma non ha influenza”

C’è un ricorso al Tar, l’ha appreso il Comune di Firenze per il progetto dello stadio Franchi di Firenze. L’azione legale è stata presentata dalla PLN Project, fondazione di diritto belga. Il comunicato di Palazzo Vecchio:

“La notizia non sorprende e non ha influenza diretta sulle procedure di gara in corso. Trattandosi di un progetto dotato di tutti i pareri in coerenza con le norme e i decreti del ministero della Cultura e finanziato con fondi complementari al Pnrr. Peraltro la norma nazionale per i progetti PNRR per scongiurare che i ricorsi possano pregiudicare il rispetto dei cronoprogramma prevede motivazioni particolarmente stringenti ed esplicite che il ricorrente deve aver espresso al fine di poter accettare il ricorso”.

