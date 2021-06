Restyling Franchi, Nardella: “Bando ristrutturazione in arrivo”. Prosegue Giani: “Da fiorentino sono orgoglioso”

Durante la cerimonia di consegna del Fiorino d’Oro a Franco Gabrielli, avvenuta a Palazzo Vecchio, Nardella è stato interpellato anche sulla questione stadio Franchi e sul bando di ristrutturazione di quest’ultimo. Le sue parole:

“Abbiamo parlato del bando, ho informato il Ministro Franceschini della conferenza stampa nel corso della quale lo presenteremo. La procedura di conversione dei decreti che riguardano i progetti di finanziamento via Recovery Fund come il Franchi è in dirittura d’arrivo in Parlamento. Non si parla di uno stadio qualunque, si parla dello stadio di Firenze: ho trovato grande attenzione da parte di tutti, è un progetto di livello nazionale e io come tutta l’Italia ne vado orgoglioso”.

Sulla questione è intervenuto poi anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani:

“Sono molto contento perché il Franchi è diventato un progetto di livello nazionale, ed è giusto che sia così: non si parla di uno stadio qualunque, si parla dello stadio di Firenze, si parla dello stadio di Nervi, e si parla quindi di un qualcosa di cui tutta l’Italia deve andare orgogliosa. Se permettete da fiorentino, oltre che da tifoso, mi sento anche orgoglioso, perché mi sarei arrabbiato se verso il Franchi e verso Firenze ci fosse stata indifferenza. Invece dell’indifferenza c’è un impegno vero, e questo credo che renda orgogliosi tutti i fiorentini, anche i non tifosi”.

