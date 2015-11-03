Notizie Nervi Fiorentina

La famiglia Nervi dovrà farsene una ragione, il Tar dà ragione al comune sul nuovo stadio Franchi
26 giugno 2023 12:32
La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi
13 giugno 2023 09:54
Elisabetta Nervi: "Irrilevante quello che dice Commisso. Nardella ha fallito occasione d'oro per Firenze"
05 maggio 2023 17:05
Nipote di Nervi sul restyling: "Intervenga il Ministro, salviamo il Franchi, diventerà irriconoscibile"
15 febbraio 2023 10:19
Sentite Sgarbi: "Va rivisto il progetto sul Franchi. Chiamerò il Soprintendente. Non voglio guerre"
15 febbraio 2023 10:13
La Fondazione Nervi protesta: "Il nuovo Franchi coprirà l’intera struttura alterando il contesto storico"
23 marzo 2022 12:58
"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"
19 marzo 2022 12:46
La Nervi non ci sta: "Il nuovo Franchi verrà ricoperto da una lastra, lo stadio non sarà riconoscibile"
17 marzo 2022 13:25
La Fondazione Nervi protesta: “Interdetti dalla cerimonia, si è pensato solo alle personalità del calcio”
08 marzo 2022 11:43
Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"
07 giugno 2021 16:24
Pessina: "Il Franchi è un monumento ben conservato, ha mantenuto il fascino che gli ha dato Nervi"
18 dicembre 2020 10:39
CorFio, Unesco: "Contrari alla demolizione del Franchi. Ni al suo ammodernamento"
05 dicembre 2020 09:14
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