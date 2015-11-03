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Notizie Nervi Fiorentina

La famiglia Nervi dovrà farsene una ragione, il Tar dà ragione al comune sul nuovo stadio Franchi

26 giugno 2023 12:32

La Repubblica, avanti con il progetto restyling, ricorso al TAR del nipote Marco Nervi

13 giugno 2023 09:54

Elisabetta Nervi: "Irrilevante quello che dice Commisso. Nardella ha fallito occasione d'oro per Firenze"

05 maggio 2023 17:05

Nipote di Nervi sul restyling: "Intervenga il Ministro, salviamo il Franchi, diventerà irriconoscibile"

15 febbraio 2023 10:19

Sentite Sgarbi: "Va rivisto il progetto sul Franchi. Chiamerò il Soprintendente. Non voglio guerre"

15 febbraio 2023 10:13

La Fondazione Nervi protesta: "Il nuovo Franchi coprirà l’intera struttura alterando il contesto storico"

23 marzo 2022 12:58

"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"

19 marzo 2022 12:46

La Nervi non ci sta: "Il nuovo Franchi verrà ricoperto da una lastra, lo stadio non sarà riconoscibile"

17 marzo 2022 13:25

La Fondazione Nervi protesta: “Interdetti dalla cerimonia, si è pensato solo alle personalità del calcio”

08 marzo 2022 11:43

Restyling Franchi, Nardella: "Bando ristrutturazione in arrivo". Prosegue Giani: "Da fiorentino sono orgoglioso"

07 giugno 2021 16:24

Pessina: "Il Franchi è un monumento ben conservato, ha mantenuto il fascino che gli ha dato Nervi"

18 dicembre 2020 10:39

CorFio, Unesco: "Contrari alla demolizione del Franchi. Ni al suo ammodernamento"

05 dicembre 2020 09:14

M. Nervi: "La Fiorentina dovrebbe essere onorata di giocare al Franchi. Assurdo che esso sia un problema, è un monumento"

17 novembre 2019 12:23

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