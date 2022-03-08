La Fondazione Nervi protesta: “Interdetti dalla cerimonia, si è pensato solo alle personalità del calcio”

La Fondazione Nervi ha protestato per come si è svolta la cerimonia di presentazione del nuovo stadio Franchi

La Fondazione Nervi, architetto che ha costruito lo stadio Franchi, non ha partecipato alla cerimonia di ieri per la ristrutturazione dell'impianto. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, tra cui La Nazione, la non partecipazione alla cerimonia non è stata gradita dalla stessa fondazione, che avrebbe con la persona di Margiotta Nervi ha commentato: "Ha lasciato un po' interdetti che la cerimonia si sia soprattutto focalizzata sul mondo del calcio". Inoltre hanno aggiunto: "Al momento della presentazione avvenuta a Palazzo Vecchio, non è possibile giudicare quanto il progetto vincitore rispecchi e valorizzi l’opera di Nervi“.

PRONTO GIA' IL PRIMO RICORSO PER LO STADIO

https://www.labaroviola.com/il-suo-progetto-e-stato-escluso-larchitetto-non-ci-sta-faremo-ricorso-ha-vinto-il-piu-brutto/168239/