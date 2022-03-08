Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto"

Ieri è stato scelto il progetto vincitore per il nuovo Stadio Franchi tra gli otto che sono arrivati in finale, chi ha perso non ci sta

L’architetto Luca Dini, uno degli otto finalisti con lo studio Populus, ha parlato così a Lady Radio: “Siamo tra i due studi esclusi, sembra per un vizio di forma. Il nostro progetto non è stato quindi nemmeno valutato. Siamo sicuri che Firenze abbia scelto il miglior progetto? Faremo ricorso, stamani ho appuntamento con gli avvocati. Siamo sicuri di aver dato a Firenze lo stadio migliore? Per me quello che ha vinto è il più brutto degli otto progetti. Avrei voluto concorrere. Avrebbero potuto toglierci punti, non escluderci del tutto”.

LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA SUL NUOVO STADIO FRANCHI

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-non-commenta-il-nuovo-franchi-entro-fine-marzo-tavolo-tecnico-con-il-comune/168229/