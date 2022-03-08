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Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto"

Ieri è stato scelto il progetto vincitore per il nuovo Stadio Franchi tra gli otto che sono arrivati in finale, chi ha perso non ci sta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2022 11:18
Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto" -
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Il progetto che ha vinto

L’architetto Luca Dini, uno degli otto finalisti con lo studio Populus, ha parlato così a Lady Radio: “Siamo tra i due studi esclusi, sembra per un vizio di forma. Il nostro progetto non è stato quindi nemmeno valutato. Siamo sicuri che Firenze abbia scelto il miglior progetto? Faremo ricorso, stamani ho appuntamento con gli avvocati. Siamo sicuri di aver dato a Firenze lo stadio migliore? Per me quello che ha vinto è il più brutto degli otto progetti. Avrei voluto concorrere. Avrebbero potuto toglierci punti, non escluderci del tutto”.

LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA SUL NUOVO STADIO FRANCHI

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