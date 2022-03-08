La Fiorentina non commenta il nuovo Franchi: entro fine marzo tavolo tecnico con il Comune

Il grande freddo della Fiorentina sul nuovo Franchi, nessuno si è espresso sul progetto vincitore del restyling

Non una parola sul progetto, sul nuovo Franchi per sul lavoro di Palazzo Vecchio. Barone ha scelto il silenzio anche quando i conduttori della serata l’hanno chiamato sul palco. Il grande freddo naturalmente non é passato inosservato anche se il sindaco Nardella pensa positivo: come da accordi presi nella nuova convenzione biennale per il Franchi. Comune e Fiorentina si sono impegnate a istituire, entro fine marzo, uno specifico tavolo tecnico per studiare gli accorgimenti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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